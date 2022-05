Nederlandse vader (58) sterft terwijl hij as van echtgenote naar Italiaans meer brengt: “Je houdt geen seconde rekening met zo’n scenario”

Australië verhoogt rente voor het eerst in ruim tien jaar

De Australische centrale bank heeft het belangrijkste rentetarief in het land verhoogd. Het was de eerste renteverhoging sinds november 2010. Met de renteverhoging wil de centrale bank de hoge inflatie in het land bestrijden. Net als in veel andere landen kampen Australiërs met hogere prijzen voor voedsel en brandstoffen.

