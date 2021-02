Nederlandse universiteit zoekt doodgeslagen steekmuggen

De afgelopen weken gaven tientallen Nederlanders via het platform Muggenradar.nl aan dat ze overlast hadden van muggen. Schuldige zou de ‘Culex pipiens molestus’-mug zijn. Dit is een variant van de gewone huissteekmug. Het is een soort die gebruik maakt van ondergrondse broedplaatsen zoals een kruipruimte waar water in staat. Ook gaan de muggen niet in winterrust en bijten ze graag zoogdieren.

Volledig scherm Zelfs na een zware klap kunnen onderzoekers bepalen over welke soort mug het gaat. © thinkstock

Onderzoekers willen nu bevestigen dat het om deze soort gaat. Daarom vragen ze de Nederlanders om muggen dood te slaan, er een foto van te maken, en op te sturen. Zelfs als de mug zwaar beschadigd is door de klap, kan het genetisch materiaal bevestigen welke soort mug het is.

Bovendien kan de studie ook iets vertellen over de verspreiding van het westnijlvirus. In de omgeving van Utrecht en Arnhem kregen vorig jaar zo’n zeven mensen ermee te maken. Het virus is eigenlijk afkomstig van vogels. Muggen steken besmette vogels voor bloed, en steken hierna ook mensen. Op die manier belandt het virus dus bij ons. Dit kan in sommige gevallen gevaarlijk zijn en zorgen voor een zware infectie.

Als het virus wordt gevonden in het bloed van de muggen, is de kans groot dat het westnijlvirus deze zomer opnieuw voor enkele besmettingen zal zorgen. Specialisten sluiten niet uit dat het virus later ook in België zal opduiken.