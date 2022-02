Nederlandse truckers blokkeren toegang tot parlement in Den Haag - Franse politie gaat over tot boetes

In Den Haag, in Nederland, zijn vanochtend verschillende truckers aangekomen om te protesteren tegen de coronamaatregelen. Volgens de openbare omroep NOS blokkeren ze de toegang tot het Binnenhof, het Nederlandse parlement. Ook in en rond de Franse hoofdstad Parijs is de politie massaal aanwezig. Daar willen de demonstranten de hele stad bezetten. De politie heeft al honderden voertuigen tegengehouden en gaat nu over tot boetes.