Nederlandse topalpiniste Line (30) kwam om bij lawine in Zwitserse Alpen: “Klimmen gaat over het leven, over angsten overwinnen”

Nieuwe zoektocht naar Madeleine McCann bezig in Portugal

De opmerkelijke nieuwe zoekactie in de zaak-Madeleine McCann is vanmorgen van start gegaan. De zoekacties situeren zich aan het Arade-stuwmeer in het zuiden van Portugal, op zo’n 50 kilometer van Praia de Luz - de plaats waar het Britse peutertje in 2007 voor het laatst werd gezien. Christian Brückner, de Duitse hoofdverdachte in de zaak, zou vaak bij de dam geweest zijn.