Nederlandse toeristen na nacht in vrieskou gered uit onherbergzaam gebergte in Bosnië

Meubelweb­shop Made.com officieel failliet, Next neemt merkrech­ten over

De Britse interieurwebshop Made.com, die ook in België en Nederland actief was, is failliet. Het bedrijf had al een tijd last van een tegenvallende verkoop van zijn meubels. Met het faillissement raken vijfhonderd mensen hun job kwijt. De Britse mode- en meubelzaak Next neemt het intellectueel eigendom van de meubelretailer over, na overleg met curatoren.

11:19