Nederlandse TikTokker neemt je mee door Amerikaanse kou: “Spieren zijn verstijfd, ik voel mijn gezicht niet meer”

Peskov: “Moskou zal Amerikaan­se Patriots in Oekraïne vernieti­gen”

De Amerikaanse Patriot-luchtafweersystemen zullen vernietigd worden door de Russische troepen van zodra ze in gebruik zijn in Oekraïne. Dat heeft Kremlinwoordvoerder Dmitri Peskov gezegd als reactie op de aangekondigde wapenleveringen uit Washington. “Demilitarisering is nu eenmaal een van de doelen van de speciale militaire operatie”, klinkt het.

22 december