Nederlandse terrasjes na half jaar weer open: “Zitten hier Vlamingen?”

Een terrasje doen in België zit er nog niet in, maar in Nederland zijn de horecaterrassen sinds 12 uur wel weer open. VTM Nieuws spotte vanmiddag al meerdere Vlamingen op een terras in Sluis, net over de grens met België.

Op 13 oktober 2020 ging de horeca in Nederland voor de tweede keer op slot. Ruim een half jaar later kunnen onze noorderburen de voeten weer onder tafel schuiven op een terrasje, want sinds 12 uur vanmiddag zijn de horecaterrassen in Nederland weer open. Er gelden wel strenge voorwaarden.

Strenge voorwaarden

Zo moeten de terrassen om 18 uur alweer dicht. Klanten moeten op voorhand reserveren en kunnen maar met twee personen aan een tafeltje zitten, tenzij het om een groter gezin gaat. Horeca-uitbaters mogen de gezondheid van de terrasgangers checken. Er mogen op de buitenterrassen ‘maar’ maximaal 50 personen zitten. De tafeltjes dienen anderhalve meter van elkaar te staan.

Terrasgangers op het Leidseplein in Amsterdam. Sinds vanmiddag kunnen Nederlanders opnieuw een terrasje doen.

Belgen profiteren mee

In Nederland zijn de weergoden de terrasuitbaters alvast goedgezind en daar profiteren ook verschillende Vlamingen van mee. VTM Nieuws spotte vanmiddag meerdere landgenoten op een terras in Sluis, net over de grens met België.

“Wij zijn van Knokke-Heist”, getuigt een Belgische klant. “Met de fiets is dat zo’n 20 minuutjes hiervandaan.” De man stak samen met zijn vrouw, broer en schoonzus de grens over voor een terrasje. Hij ziet geen graten in de uitstap. “Voor ons is het niet ver. We zitten buiten met twee aan tafel, ik denk niet dat dat verkeerd is.”

De uitbaatster van de zaak is overigens zelf een Vlaming. Zij komt uit Brugge en liet aan VTM Nieuws verstaan dat ze Vlamingen zeker niet zal wegjagen.

Burgemeester Maastricht: “Nog even geduld”

Nederlands Limburg vreest ondertussen voor een toestroom van Belgen. De burgemeester van Maastricht, Annemarie Penn, roept Belgen op niet naar de terrassen in haar stad te komen. Ze vraagt nog even solidariteit te tonen en geduld te hebben. “Maar verbieden kunnen we het niet”, geeft ze toe.

Ook de Belgische minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden (CD&V) riep op om de grens niet over te steken voor een terrasje. Bij Horeca Nederland klinkt een volledig ander geluid. Belgen zijn welkom, luidt het daar.

