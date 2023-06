Nederlandse stichting wil heksenmonument: “Laatste historische moordpartij waar we lollig over doen”

In onder meer Amsterdam, Nijmegen (Gelderland), Delft (Zuid-Holland) en net over de grens bij Maastricht in Nederlands Limburg worden witte bloemen gelegd en namen van slachtoffers voorgelezen.

“De heksenjachten zijn de laatste grote historische moordpartij waar we nog lollig over doen”, staat op de website van de stichting. “Maar daarmee laten we de kans liggen om een diepe wortel van misogynie te ontbloten.” Misogynie is vrouwenhaat. Het bestuur schrijft in een verklaring dat het tijd is voor meer historisch besef over de heksenvervolgingen.