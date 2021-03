Nederlandse stembureaus geopend voor parlementsverkiezingen, drie dagen lang kan er coronaveilig gestemd worden in treinstations of drive-tru stembureaus

“Veel coronabe­smet­tin­gen bij Te­sla-fa­briek na veelbespro­ken heropening”

13 maart Bij de grote fabriek van Tesla in Fremont, in Californië, zijn honderden coronabesmettingen vastgesteld nadat topman Elon Musk de locatie in mei vorig jaar had heropend, ondanks een verbod van de lokale autoriteiten. Dat meldt The Washington Post.