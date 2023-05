Nederlandse staatssecretaris razend op asielzoekers die zich misdroegen: "Dit is tuig"

Grote bezorgd­heid rond verdwij­ning Franse Eya (10), kind vermoede­lijk gekidnapt door eigen vader

In Frankrijk is een grootschalige zoekactie naar de 10-jarige Eya gestart. Het meisje werd donderdagochtend vermoedelijk door haar 53-jarige vader en “een handlanger” gekidnapt in Fontaine, een gemeente in de zuidoostelijke provincie Isère. Eya was met haar moeder op weg naar school. De Franse autoriteiten vermoeden dat de man zijn dochter naar het buitenland heeft meegenomen.