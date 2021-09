Nederlandse staatssecretaris ontslagen na kritiek op coronapas

In het interview, net op de dag dat het coronatoegangsbewijs verplicht wordt om toegang te krijgen tot horeca, evenementen en andere activiteiten, had Keijzer gezegd bedenkingen te hebben bij de coronapas. Ze wees in het interview onder meer op de hoge vaccinatiegraad en vindt het "niet uit te leggen" dat mensen via de pas moeten laten zien gevaccineerd of getest te zijn om toegang tot een café of restaurant te krijgen.