Nederlandse spermadonor verwekte wereldwijd honderden kinderen, moeder sleept hem voor rechter

Dat bevestigt Ties van der Meer van de Stichting Donorkind na berichtgeving van ‘De Volkskrant’. Het is voor het eerst in Nederland dat een ‘massadonor’ zich moet verantwoorden voor de rechter. De stichting noemt de aanstaande zaak zelfs “een wereldwijd unicum”.

De man biedt zich bij klinieken in binnen- en buitenland en op platforms aan als donor. In 2017 was al bekend dat hij bij Nederlandse klinieken 102 kinderen had verwekt, meldde de beroepsvereniging van gynaecologen NVOG. Maar Stichting Donorkind gaat ervan uit dat hij wereldwijd de verwekker is van “meer dan vijfhonderd kinderen”, zegt Van der Meer. Tegen de moeders die hij hielp aan een kind zou hij dat verzwegen hebben.

Een moeder van twee van zijn kinderen vertelde eerder aan ‘The New York Times’ dat hij zich goed wist te presenteren. “Hij leek rustig, aardig en gedroeg zich netjes. Hij hield van muziek en hij sprak over zijn gedachten over het leven. Hij leek the boy next door.”

Volgens de vrouw was het bovendien een knappe man. Ze sprak hem voor het eerst op een website voor wensouders en ontmoette hem in het echt op het station in Den Haag. Daar betaalde ze hem 165 euro voor een potje sperma.

Na de geboorte van haar twee kinderen via de Hagenaar kwam ze in contact met andere moeders die kinderen met de donor hadden gekregen en begon ze argwaan te krijgen. Zo vertelde een van de moeders haar dat de man volgens onderzoek van het ministerie in 2017 al 102 kinderen zou hebben.

Iets wat hij zelf overigens ontkende in ‘The New York Times’. Wel erkende de Hagenaar eerder in een interview met ‘de Volkskrant’ geen limiet of ethische grens te hebben voor het aantal nakomelingen dat hij wilde verwekken. “De grens die ik voor mijzelf had, ben ik al voorbij.”

Stichting Donorkind wil dat de Hagenaar allereerst stopt met doneren. Daarnaast verlangen ze een overzicht van alle klinieken waar en aan wie hij heeft gedoneerd. "In het verleden hebben verschillende moeders hem al verzocht te stoppen, maar dat heeft hij niet gedaan", zegt Van der Meer "Hij reageert totaal niet op de belangen en verzoeken van de moeders en de rechten van de kinderen. Deze rechtszaak is ook een laatste redmiddel voor hen."

Richtlijn voor klinieken

Op dit moment is er alleen een richtlijn voor klinieken. Een zaaddonor mag maximaal 25 kinderen hebben. “Maar het is maar een richtlijn binnen de Nederlandse grenzen”, zegt Van der Meer. “Deze man opereert wereldwijd. Het valt buiten de nationale wetgeving en richtlijnen van de gezondheidsinspectie. De overheid en klinieken kunnen hierin niet zoveel voor ons doen, dus dan is het kijken wat je in het burgerlijke recht kunt doen.”

Voor kinderen van een donor kan het mentaal heel zwaar zijn als hun biologische vader veel kinderen heeft verwekt, zegt Van der Meer. Ook is het biologisch gevaarlijk als mensen met elkaar een relatie krijgen, zonder dat ze weten dat ze aan elkaar verwant zijn.

Nooit eerder moest een zaaddonor voor de rechter verschijnen wegens zijn donaties. “Ik denk wel dat we kans maken, dat is ook de inschatting van onze advocaat”, zegt Van der Meer. “Als je de belangen van al deze kinderen optelt, kan ik me niet voorstellen dat rechter zegt: ‘We doen maar niks’. We willen dat hij spermabanken wereldwijd aanschrijft met het verzoek dat het sperma wat er nog is - wat niet gereserveerd is - wordt vernietigd.”

De Hagenaar zei in 2021 tegen ‘The New York Times’ dat hij weet dat mensen hem snel veroordelen, maar dat hij dat vrij nuchter bekijkt. “Ik weet dat mensen me snel veroordelen of denken dat ik om narcistische redenen doneer. (...) Maar wat mij als donateur motiveert is gewoon iets heel groots te doen met slechts een klein beetje hulp, de waardering van de ontvangers en de warme gevoelens en herinneringen die ik deel met de kinderen en de ontvangers.”

Het kortgeding zou eigenlijk aanstaande maandag plaatsvinden, maar omdat de Hagenaar op vakantie in het buitenland is, wordt deze verplaatst. Stichting Donorkind verwacht dat de zaak 13 april zal plaatsvinden, al horen ze dat maandag pas definitief. De rechter heeft de veertiger opgedragen zelf aanwezig te zijn bij het kortgeding.