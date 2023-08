Nederlandse speelgoedketen Intertoys is op zoek naar nieuwe eigenaar

De familie Blokker is naast Mirage minderheidsaandeelhouder in Intertoys. Zij heeft minder dan 20 procent van de aandelen. Intertoys telt 220 winkels, waarvan er zeventig in handen zijn van franchisenemers, en heeft meer dan 1.400 medewerkers. Het boekte in het boekjaar dat eindigde op 31 januari 2023 een omzet van 191,3 miljoen euro en een brutowinst (ebitda) van 11,4 miljoen. Enkele jaren geleden verkocht het zijn winkels in België aan Toychamp.