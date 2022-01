Nederlandse snelweg tijd volledig afgesloten na dreigende situatie rond misdaadjournalist, één persoon gearresteerd

“Achtervolging”

Van den Heuvel zat donderdag in een gepantserd politievoertuig op de snelweg A2 - de autostrade tussen Amsterdam en Utrecht - toen er een verdachte situatie ontstond. “Het leek alsof hij werd achtervolgd, dus is er alarm geslagen”, zegt een politiebron aan het AD. “Dienst Speciale Interventies heeft een Audi van de weg gehaald.” Eén persoon is aangehouden. Volgens een andere politiebron is de arrestant iemand met criminele antecedenten op zijn naam. Ook zouden motoren op de snelweg zijn gezien, die met hoge snelheid zijn weggereden.

Zwaar bewapende agenten

24/7 politiebescherming

John van den Heuvel was in september nog te gast in ‘De Cooke & Verhulst Show’. De man getuigde daar over de 24/7 politiebescherming die hij krijgt en over zijn relatie met Peter R. de Vries, die andere bekende Nederlandse misdaadjournalist die in juli vermoord werd op straat in Amsterdam.