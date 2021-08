Nederlandse scooterrijder rijdt al drie jaar met beschermingssticker op zijn ‘nieuwe’ helm

Salaris Minimum­loon verschilt per sector: op dit salaris heb je minimaal recht

2 augustus Iedere werknemer heeft recht op een loon dat in verhouding staat met het aantal uren dat hij of zij presteerde. Doorheen de jaren zijn hier een hoop regels rond opgesteld, zo ook in ons land. Je werkgever mag je niet naar believen iets uitbetalen, hij moet in eerste instantie rekening houden met de geldende minimumlonen. Jobat.be geeft een overzicht.