Nederlandse scholen en universiteiten krijgen advies te stoppen met Google

Russische accounts nog steeds actief op pro-Trump-websites

7 juni Een vermoedelijk Russische groep is nog steeds actief op internetdiensten die populair zijn onder extreemrechtse Amerikanen. Bijna acht maanden na de Amerikaanse presidentsverkiezingen proberen de accounts zich nog steeds te mengen in de politiek in de VS. Dat blijkt uit een studie van onderzoeksfirma Graphika en de non-profitorganisatie Advance Democracy Inc.