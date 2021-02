Nederlandse schaatsers zakken door ijs van smeltende vijver, brandweer moet hen met behulp van ladder redden

Trump was veel zieker na coronabe­smet­ting dan Witte Huis deed uitschij­nen: “Op randje van beademing”

10:30 De toenmalige president Donald Trump was in oktober zieker door corona dan publiekelijk werd toegegeven. Het zuurstofniveau in zijn bloed was op een bepaald extreem laag en daar kwamen nog eens ernstige longproblemen bovenop. Dat zeggen vier medewerkers aan de New York Times. Twee mensen uit zijn directe omgeving dachten dat Trump kunstmatig zou moeten worden beademd.