Nederlandse Romy (23) is dé rising star in de pornowereld: “Ik zie seks met een vreemde als een handeling”

Dodental door explosie in hotel in Havana loopt op tot 31

Het dodental door een ontploffing vrijdag in het historische hotel Saratoga in de Cubaanse hoofdstad Havana is opgelopen tot 31. Ook worden nog 24 mensen behandeld in het ziekenhuis, meldden de autoriteiten op het eiland zondag lokale tijd. Cubaanse brandweerlieden blijven intussen puinruimen en zoeken naar slachtoffers.

9 mei