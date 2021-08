Nederlandse regering zet in op 1 november als einddatum voor alle coronaregels

Dat maken demissionair premier Rutte en minister De Jonge (Volksgezondheid) rond 19 uur bekend bij een persconferentie, zo bevestigen bronnen in Den Haag aan onze Nederlandse collega’s van het AD. Op 20 september zou afscheid genomen kunnen worden van het grootste deel van alle maatregelen, waaronder de 1,5 meter afstand en het dragen van mondkapjes in het openbaar vervoer.

‘Testen voor Toegang’ zal vanaf september opnieuw een belangrijke rol moeten spelen. Voor alle locaties, of mensen er nu staan of zitten, geldt dan dat mensen vanaf een bezetting van 75 personen een bewijs van herstel, negatieve test of vaccinatie moeten tonen.

Alleen nog basismaatregelen

In de horeca, cultuur en sport mogen ondernemers dan niet langer zelf bepalen of zij werken met de 1,5 meter afstand of niet; zodra zij meer dan 75 mensen binnen willen laten, moeten bezoekers een toegangsbewijs tonen. Ze mogen dan wel met volledige bezetting draaien.

Vanaf november zou dan ook ‘Testen voor Toegang’ verdwijnen, is het plan. Het kabinet is nog wel voorzichtig: het Outbreak Management Team (OMT) moet het verantwoord vinden om de plannen door te voeren. Als dat zo is, is Nederland vanaf november dus verlost van de coronaregels. Alleen de basismaatregelen gelden dan nog, zoals je handen wassen, hoesten in je elleboog, goed ventileren en testen bij klachten.