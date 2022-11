Nederlandse regering zal zich excuseren voor slavernijverleden

De Nederlandse regering zal in december excuses aanbieden voor het Nederlandse slavernijverleden. Dat hebben ingewijden bevestigd na een bericht van RTL Nieuws. De verwachting is dat de stap in december gezet zal worden, als reactie op een rapport van het adviescollege Dialooggroep Slavernijverleden.

Er komt ook mogelijk een fonds van 200 miljoen euro om het historisch bewustzijn rond slavernij te vergroten. Hiermee zouden dan bijvoorbeeld lespakketten voor scholen betaald worden. Het kabinet wil ook 27 miljoen euro extra uittrekken voor een slavernijmuseum, dat in Amsterdam zal komen.

Premier Mark Rutte zei de afgelopen jaren meermaals dat hij persoonlijk moeite had met excuses omdat de slavernij zo lang geleden was. Vorig jaar waarschuwde hij nog voor het risico dat dat “de tegenstellingen in Nederland net zou aanjagen”.

“Waanzin”

Een meerderheid in de Kamer is er voorstander van om excuses aan te bieden, maar er klinkt ook weerstand. Het thema gaat immers ook gepaard met de discussie over herstelbetalingen. “Als dit waar is, is het waanzin’’, vindt VVD-Kamerlid Pim van Strien. Volgens hem kan het kabinet beter 200 miljoen euro besteden aan de toekomst in plaats van het verleden. “Wat de VVD betreft, is dit geen gelopen race.”

Ja21 stelt dat 200 miljoen euro veel geld is “voor groepjes die feest gaan houden”. “Komen Arabische, Turkse en Afrikaanse slavendrijvers ook met wat geld over de brug?”, sneerde Kamerlid Derk Jan Eppink.

Nationale herdenkingsdag

De discussie speelt al jaren. Het vorige kabinet stelde een adviesgroep Slavernijverleden in. Die adviseerde in juli 2021 om snel met ‘genoegdoening’ te komen aan diegenen die onder de slavernij geleden hebben. Volgens de adviesgroep is het hedendaagse racisme niet los te zien van eeu­wen slavernij en kolonialisme en de denkbeelden die in deze context ontstaan zijn.

Daarom moest er een fonds komen voor ‘herstelmaatregelen’ en moet 1 juli een nationale herdenkingsdag worden die bijgewoond wordt door de Nederlandse koning en de regering. Op 1 juli 1863 schafte de toenmalige regering de slavernij in Suriname en op de Nederlandse Antillen af.