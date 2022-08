Nederlandse regering wil tijdelijke rem op gezinsherenigingen

De Nederlandse regering wil de druk op de asielketen verlichten door de visumverstrekking voor zogeheten 'nareizigers' aan te passen en door voorlopig geen mensen meer op te nemen in het kader van de Turkije-deal. Dat schrijft de Nederlandse staatssecretaris Eric van der Burg in een brief aan de Tweede Kamer. De maatregelen zijn tijdelijk, benadrukt hij.

Nareizigers zijn gezinsleden van mensen die al in Nederland zijn. Zij mogen straks pas naar Nederland komen als er een woning beschikbaar is voor het gezin. Het is de bedoeling dat de aanvraag voorlopig wel in gang wordt gezet en dat die aanvraag ook wordt beoordeeld. Het visum wordt pas daadwerkelijk verstrekt als er een huis is.

Niet alleen komen zo voorlopig minder mensen naar Nederland, deze mensen hoeven hun aanvraag ook niet meer in het aanmeldcentrum voor asielzoekers in Ter Apel af te wachten, aldus Van der Burg. Mensen moeten volgens hem maximaal vijftien maanden wachten. Dat is nog binnen de maximale termijn volgens de Europese richtlijn voor gezinshereniging. Als de vijftien maanden verstreken zijn, mogen de families alsnog naar Nederland komen. De regering werkt wel aan een wetsvoorstel om die beslistermijn nog drie maanden verder op te rekken, omdat de Europese richtlijn dat toestaat.

De herenigingsaanvragen worden straks behandeld op de volgorde waarin ze zijn aangevraagd. "De mensen die als eerste binnenkomen, moeten als eerste doorstromen naar een woning, zodat hun familie ook kan overkomen", zei Van der Burg.

De regering wil ook tijdelijk stoppen met het opnemen van mensen die volgens de Turkije-deal naar Europa mogen komen. Volgens Van der Burg heeft Nederland jarenlang een "substantieel aantal mensen hervestigd", relatief zelfs meer dan alle andere Europese landen. Het gaat om duizend mensen per jaar. Maar nu "we mensen in het gras hebben slapen in Ter Apel, dan wel in sporthallen" lukt dat niet meer. Van der Burg noemt het "in de huidige situatie niet verantwoord" om mensen over te laten komen.

De maatregelen gelden tot en met 2023, zegt Van der Burg. Wel wordt in juli gekeken of de maatregelen werken zoals bedoeld.