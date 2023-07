Nederlandse regering vervolgt crisisoverleg over migratie in iets betere sfeer: “Maar we zijn er nog niet”

UpdateHet Nederlands kabinet vervolgt het crisisoverleg over migratie vandaag in een iets betere sfeer. Op tafel ligt een nieuwe variant over de gezinshereniging. Die wordt momenteel onderzocht op onder meer juridische houdbaarheid. Het feit dat de sfeer verbeterd is, betekent nog niet dat de crisis voorbij is, aldus een coalitiebron.

KIJK. Regering Rutte hangt aan zijden draadje

Het kabinet sprak donderdagavond opnieuw urenlang over het beperken van de migratie. VVD-leider en premier Mark Rutte had een dag eerder gedreigd een pakket maatregelen in de ministerraad in stemming te brengen als er donderdagavond geen oplossing zou komen. Daar waren de andere coalitiepartijen D66, ChristenUnie en CDA boos over.

Dat de stemming donderdagavond wat verbeterde, kwam volgens meerdere ingewijden omdat Rutte zijn excuses aanbood. Er zal in de ministerraad dan ook niet gestemd worden over een maatregelenpakket. “Het aller acuutste is er vanaf”, zegt een ingewijde. “Maar het blijft heel spannend.” Een andere coalitiebron zegt dat het “nog alle kanten kan opgaan”. Leider van D66 (progressief-liberalen) Sigrid Kaag sprak na afloop wel van “goede gesprekken”, die evenwel nog niet tot een doorbraak hebben geleid.

Vandaag moet de knoop worden doorgehakt, zo wil in ieder geval de VVD (conservatief-liberalen) van premier Mark Rutte. Hij zette tijdens een eerder overleg op woensdagavond de onderhandelingen op scherp, door te eisen dat er een quotum komt op het aantal gezinsleden dat oorlogsvluchtelingen naar Nederland mogen halen. Rutte en twee partijgenoten hadden woensdag, voor aanvang van een overleg over migratie, nog ontkend dat er sprake was van een crisissfeer in de regering.

Gezinshereniging

Er zijn in het laatste nachtelijk overleg meerdere varianten besproken om gezinshereniging te beperken. Overeenstemming werd niet bereikt. De onderhandelende kabinetsleden werden het wel eens om een variant door het ministerie van Justitie te laten onderzoeken. Die komt bij het nieuwe overleg op tafel. Over de inhoud wil niemand iets kwijt. Het is niet uitgesloten dat er ook in het weekeinde wordt gepraat.

Ik denk wel dat er kansen zouden kunnen zijn om eruit te komen. Maar we zijn er nog niet Hugo de Jonge, CDA, Minister van Volkshuisvesting

“Het zijn stevige gesprekken. En het gaat er ook af en toe wel hard aan toe. Maar het raakt ook aan de waarden van alle partijen, dus dan hoort dat er ook bij”, zei minister Rob Jetten (Economische Zaken - D66) bij de inloop van de ministerraad. “Ik denk wel dat er kansen zouden kunnen zijn om eruit te komen. Dat denk ik wel. Maar we zijn er nog niet”, aldus Hugo de Jonge (Volkshuisvesting - CDA).

De VVD eist beperking van de migratie. Ook voor het CDA is dat belangrijk. Rutte moest dat vorig jaar aan zijn fractie beloven om de spreidingswet door de Kamer te krijgen. Die moet asielzoekers eerlijker verdelen over het land. Met de wet kan het kabinet gemeenten dwingen om asielzoekers op te vangen.

Minister Dilan Yeşilgöz (Justitie en Veiligheid - VVD) leidt de gesprekken en zegt de inhoudelijke uitkomst van de gesprekken het belangrijkst te vinden, meer nog dan de sfeer. “Graag in goede harmonie, goede sferen. Maar wat belangrijk is, is wat dit land verder helpt. Dat is waar het over gaat.”

Minister Dilan Yeşilgöz (Justitie en Veiligheid - VVD)

Eerder uitspraken

Staatssecretaris voor Asielzaken Eric van der Burg, net als Rutte van de VVD, ging er woensdag al vanuit dat de regering vrijdag een besluit neemt over een migratiepakket waar al maanden over wordt gesproken. “We zijn goed op weg en ik zie dat iedereen constructief is, dus ik heb er alle vertrouwen in”, zei Yeşilgöz toen.

Bewindslieden van andere partijen, zoals vicepremier Wopke Hoekstra, tevens leider van het CDA (christendemocraten), zeiden dat het geen zin had om te speculeren over een mogelijke crisis, die door de VVD zou worden aangejaagd. Hoekstra en zijn partijgenoot Hugo de Jonge (Volkshuisvesting) erkennen dat het moeilijke gesprekken zijn, maar vinden dat dit kabinet het aan zijn stand verplicht is om er samen uit te komen. Dat de gesprekken al maanden duren laat volgens Hoekstra zien dat het “moeilijk en ingewikkeld” is en dat de vier partijen verschillend denken over oplossingen.

‘Migratiepakket’

Woensdag werd duidelijk dat de regering onder grote druk staat om tot overeenstemming te komen over een migratiepakket. Vooral de inperking van de asielinstroom leidt tot grote spanningen. Haagse bronnen sluiten niet uit dat ze over de asielaanpak kan vallen.

De vier regeringspartijen vinden weliswaar dat er grip op asiel moet komen, maar VVD en CDA staan een veel strengere aanpak voor dan D66 (progressief-liberalen) en ChristenUnie (christendemocraten). De laatste twee hameren al maanden op vooral humane, juridisch houdbare en uitvoerbare maatregelen.