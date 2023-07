Nederlandse regering praat vrijdag verder over migratiedeal, crisis nog niet afgewend

UpdateDe Nederlandse regering heeft na urenlang overleg in crisissfeer in de nacht van donderdag op vrijdag nog geen akkoord bereikt over de aanpak van migratie. Leider van D66 (progressief-liberalen) Sigrid Kaag sprak na afloop van “goede gesprekken”, die evenwel nog niet tot een doorbraak hebben geleid.

De coalitiepartijen VVD, D66, CDA en ChristenUnie praten vrijdag verder. Dan moet de knoop worden doorgehakt, zo wil in ieder geval de VVD (conservatief-liberalen) van premier Mark Rutte. Hij zette tijdens een eerder overleg op woensdagavond de onderhandelingen op scherp, door te eisen dat er een quotum komt op het aantal gezinsleden dat oorlogsvluchtelingen naar Nederland mogen halen.

Rutte en twee partijgenoten hadden woensdag, voor aanvang van een overleg over migratie, nog ontkend dat er sprake was van een crisissfeer in de regering.

Eerder uitspraken

Staatssecretaris voor Asielzaken Eric van der Burg, net als Rutte van de VVD, ging er toen al vanuit dat de regering vrijdag een besluit neemt over een migratiepakket waar al maanden over wordt gesproken. “We zijn goed op weg en ik zie dat iedereen constructief is, dus ik heb er alle vertrouwen in”, zei minister van Justitie Dilan Yeşilgöz, ook van VVD. Zij leidt de gesprekken over het migratiepakket.

Bewindslieden van andere partijen, zoals vicepremier Wopke Hoekstra, tevens leider van het CDA (christendemocraten), zeiden dat het geen zin had om te speculeren over een mogelijke crisis, die door de VVD zou worden aangejaagd. Hoekstra en zijn partijgenoot Hugo de Jonge (Volkshuisvesting) erkennen dat het moeilijke gesprekken zijn, maar vinden dat dit kabinet het aan zijn stand verplicht is om er samen uit te komen. Dat de gesprekken al maanden duren laat volgens Hoekstra zien dat het “moeilijk en ingewikkeld” is en dat de vier partijen verschillend denken over oplossingen.

‘Migratiepakket’

Woensdag werd duidelijk dat de regering onder grote druk staat om tot overeenstemming te komen over een migratiepakket. Vooral de inperking van de asielinstroom leidt tot grote spanningen. Haagse bronnen sluiten niet uit dat ze over de asielaanpak kan vallen.

De vier regeringspartijen vinden weliswaar dat er grip op asiel moet komen, maar VVD en CDA staan een veel strengere aanpak voor dan D66 (progressief-liberalen) en ChristenUnie (christendemocraten). De laatste twee hameren al maanden op vooral humane, juridisch houdbare en uitvoerbare maatregelen.