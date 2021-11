Nederlandse regering neemt coronamaatregelen week vroeger dan gepland onder de loep

Normaal gezien zou de Nederlandse regering pas volgende week vrijdag opnieuw samenkomen om de coronamaatregelen te bespreken, maar omdat het aantal besmettingen en ziekenhuisopnames stevig oploopt, is er een versnelling hoger geschakeld. ‘Coronaminister’ De Jonge wil niet "vooruitlopen" op welke maatregelen de regering mogelijk zal nemen, maar dat de maatregelen worden aangescherpt lijkt zo goed als zeker.

Situatie is “somber en zorgelijk”

"Als het in dit tempo doorgaat, komt het niet goed", zegt De Jonge woensdag. De coronacijfers van de afgelopen dagen zitten "aan de bovenkant" van de prognoses en daarom verwacht de minister niet dat de gewenste kentering zich deze week zal inzetten. Hij noemt de situatie "somber en zorgelijk".



De Jonge erkent dat "de rek eruit is", zowel in de zorg als in de samenleving. "Alle maatregelen die je treft, zullen pijn doen." Volgens de minister moet de Nederlandse regering goed kijken naar wat nodig is, maar ook hoe "proportioneel en eerlijk" maatregelen zijn. "Maar we willen allemaal dat de zorg toegankelijk blijft en die toegankelijkheid staat onder druk.”

Volledig scherm Demissionair Nederlands premier Mark Rutte en demissionair Minister van Volksgezondheid Hugo de Jonge. © ANP

Rutte: “Naleving basisregels moet echt snel beter”

Demissionair Nederlands premier Mark Rutte deed maandag nog een dringende oproep aan iedereen in zijn land om zich beter te houden aan de basismaatregelen tegen het coronavirus. Anders zou het kabinet het zich niet kunnen permitteren te wachten met extra maatregelen tot 3 december, waarschuwde hij al. Het Nederlandse expertenteam alarmeerde volgens Rutte in zijn jongste advies dat te veel mensen de basisregels niet meer volgen, bijvoorbeeld door niet thuis te blijven en te testen bij klachten, geen afstand te houden en onvoldoende te ventileren. De naleving daarvan is “bepalend voor het aantal besmettingen”, benadrukte de premier.

Nu al is het “spannend” in de ziekenhuizen, waarschuwde Rutte ook. Het was volgens hem “heel belangrijk om de komende dagen een kentering te zien, ook in de naleving van de basisregels”. Anders lukt het straks niet meer om “mensen die dreigen te stikken door corona” nog allemaal te behandelen.

Extra maatregelen

Het demissionaire kabinet kondigde anderhalve week geleden al extra maatregelen aan om het snel stijgende aantal besmettingen terug te dringen. Met onder meer beperktere openingstijden voor horeca en winkels en het weren van publiek bij sportwedstrijden hoopte het “een harde klap” toe te brengen aan het virus. Sinds vandaag is het bijkomend voor iedereen ouder dan 18 jaar opnieuw verplicht om 1,5 meter afstand te houden in Nederland.

Volledig scherm Bij een cafe in Den Haag wordt schoongemaakt nadat om 20 uur de deuren sloten. Alle horeca in Nederland moet om 20 uur dicht. © ANP

Nieuw dagrecord

Helaas bewegen de cijfers vooralsnog niet in de gewenste richting, integendeel. Een recordaantal Nederlanders heeft in de afgelopen dag positief getest op het coronavirus. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), de Nederlandse evenknie van Sciensano, kreeg tussen dinsdagochtend en woensdagochtend in totaal 23.789 meldingen van positieve tests. Het oude record was vorige week donderdag gevestigd, met ongeveer 23.600 nieuwe gevallen in een dag tijd.

Het is al de negende dag op rij in Nederland met meer dan 20.000 positieve tests. In de afgelopen zeven dagen registreerde het RIVM in totaal 156.921 gevallen. Ook dat is een record. Gemiddeld komt het neer op 22.417 bevestigde besmettingen per dag. Dat gemiddelde stijgt voor de 55ste dag op rij. Sinds begin oktober is het aantal positieve tests vertienvoudigd.

Bij 1.833 mensen waren de klachten vorige week zo erg dat ze in een ziekenhuis moesten worden opgenomen. Dat is het hoogste aantal sinds eind april. Bij 289 van de 1.833 opgenomen mensen was de gezondheidstoestand zo ernstig dat ze op de dienst intensieve zorg zijn beland. Dat is het hoogste aantal sinds begin mei. Het RIVM registreerde daarnaast op een week tijd 265 sterfgevallen en ook dat is een flinke toename. Vorige week meldde het RIVM het overlijden van 173 coronapatiënten, de week ervoor van 172 mensen.

Lees alles over het coronavirus in ons dossier

BEKIJK OOK: