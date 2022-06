Nederlandse regering komt met crisisaanpak voor vastgelopen asielopvang

VN-mensenrech­ten­chef mocht tijdens bezoek aan Xinjiang niet spreken met gedetineer­de Oeigoeren of hun families

Michelle Bachelet, VN-mensenrechtenchef, vertelde tijdens een zitting van de 50e Mensenrechtenraad in Genève dat er beperkingen waren aan haar bezoek aan de regio in China. China wordt beschuldigd van misdaden tegen de menselijkheid en genocide tegen de Oeigoeren en andere moslimminderheden. Bachelet zegt dat ze tijdens haar controversiële bezoek aan Xinjiang niet mocht spreken met gedetineerde Oeigoeren of hun families.

