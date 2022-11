Nederlandse regering haalt twaalf IS-vrouwen terug uit Syrië

Dronebeel­den tonen hoe reddings­boot­jes zoeken naar vermisten bij ingestorte hangbrug India

Nog altijd zijn tientallen mensen op zoek naar hun vermiste familieleden en vrienden in de staat Gujarat in India. Afgelopen weekend stortte daar een hangbrug boven een rivier in. Op dronebeelden is te zien hoe reddingsboten zoeken naar overlevenden, maar ze halen ook levenloze lichamen uit het water. Er is nu al sprake van zeker 136 doden, onder wie ook veel kinderen.

31 oktober