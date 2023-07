Nederlandse regering gevallen door onenigheid over asielbeleid, koning keert terug uit buitenland

UpdateDe regering van de Nederlandse premier Mark Rutte is gevallen door onenigheid over het asielbeleid. De meerderheidspartijen zijn het niet eens geraakt over maatregelen om het aantal asielzoekers te beperken, zo melden Nederlandse media vrijdag op basis van politieke bronnen. Rutte noemt de situatie “betreurenswaardig, maar de politieke realiteit waar we niet omheen kunnen”. De premier biedt vandaag persoonlijk zijn ontslag aan bij de koning, die daarvoor speciaal terugkeert uit het buitenland.

KIJK. De Nederlandse regering zat vorige nacht tot 2 uur bij elkaar om een akkoord te vinden over de asielregels

De val van de regering hing al enkele dagen in de lucht. Vrijdag vond in Den Haag een ultiem crisisoverleg plaats waarop een compromisvoorstel van de staatssecretaris voor Asiel, Eric van der Burg, werd besproken. Nederlandse media melden dat dit niets heeft opgeleverd, waardoor er na 543 dagen een einde komt aan de regering-Rutte IV.

Het Nederlandse nieuwsagentschap ANP meldt op basis van verschillende bronnen dat ChristenUnie, de kleinste partij in de coalitie, het initiatief heeft genomen voor de val van de regering. De houding van de liberale partij VVD, de partij van minister-president Rutte, zou daarin een belangrijke rol hebben gespeeld. Dat ontkent de Nederlandse premier echter: “Het is een unaniem besluit.” Rutte benadrukte dat de vier partijen gezamenlijk tot de conclusie zijn gekomen dat verder praten geen zin meer had.

Rutte had de druk op de regeringscoalitie deze week flink opgevoerd door extra eisen aan het asielpakket op tafel te leggen. Vooral het voorstel om de mogelijkheid tot gezinshereniging te beperken, was voor de ChristenUnie moeilijk te slikken. Rutte verwijt zichzelf in ieder geval niets, behalve dat hij zijn bezwaren “vriendelijker had kunnen brengen”. Maar “dat is niet de reden van de kabinetsval”, zei Rutte nog. Andere partijen wijzen wel naar de VVD-voorman. CDA-fractievoorzitter Pieter Heerma noemde zijn opstelling grenzend aan roekeloos en “onverantwoord hard”.

Onoverbrugbare verschillen

Om 21.30 uur werd nog een extra ministerraad ingelast, melde de Nederlandse rijksvoorlichtingsdienst. Daarna stond premier Rutte de pers te woord. De verschillen tussen de coalitiepartijen op het gebied van migratie zijn onoverbrugbaar gebleken, zei Rutte in de persconferentie. Hij noemde de situatie “betreurenswaardig, maar de politieke realiteit waar we niet omheen kunnen”. “Het is jammer dat we door deze scheiding halverwege de rit het werk niet kunnen afmaken”, zei hij over de samenwerking in de coalitie.

Staatssecretaris voor Asielzaken Eric van der Burg baalt dat er geen asielakkoord is. Hij vindt het vooral vervelend voor al die mensen die zich al maanden inzetten voor voldoende opvangplekken voor asielzoekers. “Ik had hen een asieldeal beloofd.”

Van der Burg heeft het idee dat “alles eruit is gehaald” om tot een migratieakkoord te komen. Ook vrijdag heeft hij voorstellen gedaan om de kloof tussen de vier coalitiepartijen te overbruggen. “Maar ik constateer dat het niet gelukt is.” Volgens hem was er geen onwil, maar was er sprake van een “onoverbrugbare kloof”.

Hij is teleurgesteld. “Ik baal ervan dat er geen akkoord ligt.” Op de vraag of zijn eigen VVD-partijleider en premier Mark Rutte de onderhandelingen niet onnodig onder druk heeft gezet, wil hij niet in gaan. “Ik blijf weg bij partijpolitiek.”

Geen enkel kabinet geleid door Mark Rutte zat er zo kort als zijn vierde, dat is gevallen over de asielproblematiek. De val kwam 543 dagen na de beëdiging door de koning. Het was zijn tweede kabinet bestaande uit VVD, D66, CDA en ChristenUnie.

Nieuwe verkiezingen

Het is waarschijnlijk dat nieuwe verkiezingen ergens in het najaar zullen plaatsvinden. Dat zal ten vroegste half november gebeuren, zegt de Kiesraad. Het kost namelijk tijd om de gang naar de stembus voor te bereiden. Zo moeten nieuwe partijen de kans krijgen zich te registreren, hebben partijen tijd nodig om kandidatenlijsten samen te stellen en moeten gemeenten stembureaus regelen. Het precieze moment van nieuwe verkiezingen zal later nog bekendgemaakt worden. De oppositie wil zo snel mogelijk verkiezingen, zo hebben zij vrijdagavond later weten.

Voordat er nieuwe verkiezingen worden uitgeschreven, moet premier Mark Rutte eerst officieel het ontslag van zijn vierde kabinet aanbieden aan de koning. Dat zou Rutte schriftelijk vrijdagavond nog doen, zei hij tijdens de persconferentie. Zaterdag praat Rutte de koning bij. De koning moet daarvoor wel vanuit het buitenland terugkeren.

Willem-Alexander moet vervolgens de Tweede Kamer officieel ontbinden. Wanneer de Kamer wordt ontbonden, wordt ook besloten wanneer kandidaten voor de verkiezingen zich kunnen melden. 44 dagen daarna wordt dan gestemd, aldus de Kiesraad. Voor het hele proces staat maximaal drie maanden.

Geert Wilders: “Snel verkiezingen nu”

Oppositiepartijen reageren verheugd op de val van het kabinet-Rutte IV. “Hoe keek u toen het kabinet viel?” twittert BBB-voorvrouw Caroline van der Plas, met een foto waarop zij glimlacht. “Adieu Rutte, Kaag en de rest!” schrijft PVV-leider Geert Wilders. Hij heeft naar eigen zeggen een Tweede Kamerdebat aangevraagd en schrijft dat hij nu snel verkiezingen wil.

Debat in de Kamer

Maandag zal de Kamer een debat voeren over de val van het kabinet. “We waren bezig met een heel pakket maatregelen. Daar was nog geen overeenstemming over. Gezinshereniging was een belangrijk onderdeel daarin”, zei Rutte. Volgens hem vinden D66 en ChristenUnie het “van groot belang dat gezinshereniging altijd mogelijk is”. CDA en VVD vinden dat in principe ook, zei Rutte. Als de asieldruk te groot is, moet je kijken naar een tijdelijke beperking op nareizigers, aldus de aftredend premier. Het ging om twee botsende opvattingen, zei Rutte.