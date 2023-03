Nederlandse rechtbank spreekt verdachte moordzaak vrij die veroordeeld was tot 30 jaar cel

Het slachtoffer werd in september 2015 tijdens een achtervolging in de auto met meerdere salvo's uit een kalasjnikov beschoten. Toen hij strompelend een tuin in vluchtte, werd hij nog eens in de rug geschoten.

Sergio K. zat meer dan vijf jaar en twee maanden vast voor de moord. Maar tijdens het proces in hoger beroep nam de zaak een opmerkelijke wending. Nadat het Openbaar Ministerie in september 2021 opnieuw 30 jaar had geëist, werd in de publieke tribune de naam genoemd van een vierde persoon, die de moord gepleegd zou hebben in plaats van Sergio K. Ook de in eerste instantie tot levenslang veroordeelde Jurandy T. zei dat K. onterecht was veroordeeld. Na onderzoek werd Sergio K. een maand later voorlopig vrijgelaten.