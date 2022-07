Nederlandse rechtbank heropent onderzoek in moordzaak Peter R. de Vries

De behandeling van de moordzaak over de dood van Peter R. de Vries wordt heropend. De rechtbank in Amsterdam ziet zich daartoe genoodzaakt, omdat het Openbaar Ministerie (OM) een aantal nieuwe stukken heeft ingebracht en stelt dat het onderzoek niet volledig is geweest.

De rechtbank had het onderzoek al gesloten, maar het OM heeft gisteren een aantal nieuwe stukken naar de rechtbank en de verdediging toegestuurd. De nieuwe ontwikkelingen gaan over verklaringen van een getuige, waar de Nederlandse krant ‘Het Parool’ vanmorgen over schreef. Die verklaringen geven meer inzicht in de achtergronden van de moord op de misdaadverslaggever.

Lees ook Getuige koppelt uitvoerders van moord Peter R. de Vries uitdrukkelijk aan groep van topcrimineel Taghi

Uit de begeleidende e-mail van het OM leidt de rechtbank af dat het onderzoek niet volledig is geweest. “De rechtbank ziet zich daardoor genoodzaakt het onderzoek te heropenen om kennis te kunnen nemen van de inhoud van de nieuwe stukken, en om de verdediging en het Openbaar Ministerie in de gelegenheid te stellen op de stukken te reageren”, klinkt het in een verklaring van de rechtbank.

Herbekijk: Vriendin Peter R. de Vries spreekt verdachten aan tijdens proces

Nummer 5089

De getuige heeft volgens de krant uitvoerige verklaringen afgelegd over de relatie tussen de vermoedelijke uitvoerders van de moord op Peter R. de Vries en de organisatie van topcrimineel Ridouan Taghi. Hij is al sinds november 2021 uitgebreid verhoord. Hij wordt beschermd en afgeschermd onder nummer 5089. Dat alles heeft weer te maken met de aanhouding van Krystian M. (27) afgelopen maandag. De Pool stuurde volgens justitie in Nederland de twee uitvoerders Delano G. en Kamil E. aan.

Komende maandag zal in een openbare zitting in de rechtbank van Amsterdam het onderzoek worden heropend. Of op 14 juli ook uitspraak in de zaak zal worden gedaan tegen Deleno G. en Kamil E. is op dit moment nog niet bekend. Tegen beiden is levenslang geëist.

Herbekijk hieronder de bewakingsbeelden die werden gemaakt vlak voor de schietpartij: