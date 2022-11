Nederlandse presentatrice Welmoed Sijtsma slachtoffer van porno-deepfake

“Het is jouw gezicht en je hebt er geen controle meer over…”

Welmoed vertelt aan ‘De Telegraaf’ dat ze de persoon die de video heeft gemaakt, heeft kunnen spreken in haar docu. Aanvankelijk wou ze het hele voorval niet geloven en wou ze de video liever niet zien. Sijtsma schaamde zich ervoor, ook al was het niet echt. Het filmpje was voor haar enorm confronterend, omdat het zo authentiek leek. Bepaalde kenmerken van haar gezicht kon ze er meteen in terugvinden. Het verschil tussen haar en haar kloon was wel dat de deepfake langere blonde haren had met een uitgroei, vertelt ze. Welmoed vindt het naar eigen zeggen onrechtvaardig dat mensen dit zo gemakkelijk in een mum van tijd kunnen doen met je gezicht. “Het is jouw gezicht en je hebt er geen controle meer over…”