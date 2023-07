Nederlandse premier Mark Rutte stapt uit de politiek: “Het voelt nu goed het stokje door te geven”

De Nederlandse premier Mark Rutte stapt uit de politiek. Dat heeft hij zelf aangekondigd in de Tweede Kamer, bij de start van een debat over de val van de Nederlandse regering eind vorige week. Hij zal de VVD-lijst bij de komende verkiezingen, in november, niet meer trekken. “Ik doe dit nu 17 jaar. Ik houd zielsveel van de club, maar het voelt nu goed het stokje door te geven.”

KIJK. Mark Rutte kondigt zijn afscheid uit de politiek aan: “Dit besluit gaat gepaard met veel emoties”

“Er is de afgelopen dagen gespeculeerd over wat mij zou motiveren”, zegt Rutte, verwijzend naar de ruzie in de coalitie over het asielbeleid die hij persoonlijk op de spits zou hebben gedreven. “Het enige antwoord is: Nederland. Mijn positie is daaraan is volstrekt ondergeschikt.” Rutte werd in 2010 premier van Nederland, en werd in de zomer van vorig jaar de langst zetelende Nederlandse premier.



Verhalen dat hij uit zou zijn geweest op de val van het kabinet omdat zijn partij er relatief goed voorstaat in de peilingen, spreekt Rutte dan ook tegen. “Het is gewoon niet waar.” “Dit besluit gaat gepaard met veel emoties en gemengde gevoelens”, reageerde hij bij de pers. “Ik denk wel dat dit het goede moment is. Ik doe dit omdat ik het een prachtige baan vond, maar je ook moet afvragen: is het verstandig door te gaan.”

Als na de Tweede Kamerverkiezingen van komend najaar een nieuwe regering is aangetreden, zal Rutte de politiek verlaten. De oppositie was van plan hem vandaag weg te stemmen, maar het is niet duidelijk of ze zullen doorzetten met hun motie van wantrouwen. De koning heeft hem gevraagd om de grote dossiers nog te blijven behandelen, zoals de oorlog in Oekraïne. In samenspraak met de Tweede Kamer wordt bepaalde welke onderwerpen nog wel afgehandeld worden.

De Nederlandse regering kwam afgelopen vrijdag ten val door onenigheid over het asiel- en migratiebeleid. Bij de aankondiging van de val van zijn regering, zei hij nog “de energie en ideeën te hebben” om door te gaan, maar in de Tweede Kamer liet hij maandag dus weten dat hij een einde maakt aan zijn politieke carrière. De VVD’er zal er bij zijn vertrek dertien jaar hebben opzitten als premier en zeventien jaar als politiek leider. Hij noemt MH17 het belangrijkste politieke moment in zijn leven.

Het einde van een tijdperk Het aangekondigde vertrek van premier Mark Rutte, markeert een einde van een tijdperk. Rutte was de langstzittende premier. Zijn periode als minister-president was tumultueus. Op het Europese toneel toonde Rutte zich steeds meer een belangrijke speler en een staatsman, maar in Den Haag groeide de afgelopen tijd de aversie tegen de VVD-leider. Rutte begon na jaren in de oppositie als premier van een kabinet waar “rechts Nederland zijn vingers bij kan aflikken”, zoals hij dat zelf omschreef. Maar hij liet zich zien als uiterst flexibel politicus die van links tot rechts en van zeer conservatief tot zeer progressief kon regeren. Om dat pragmatisme werd de VVD’er geprezen, maar hij kreeg er ook veel kritiek op, zeker in zijn latere jaren als premier. De aanslag op de vlucht MH17, waarbij 193 mensen om het leven kwamen, noemt Rutte doorgaans als meest indrukwekkende moment uit zijn tijd als premier. Nadat zijn eerste kabinet, met gedoogsteun van de extreemrechtse partij PVV, was gevallen over bezuinigingsmaatregelen, hield zijn tweede kabinet (met de PvdA) de hand op de knip om de financiële crisis uit te komen. Zijn laatste twee kabinetten stonden niet alleen in het teken van de stikstofcrisis en de protesten die daarmee gepaard gingen, maar ook van de corona-pandemie. In die crisis kondigde zijn kabinet verregaande maatregelen aan.De laatste anderhalf jaar van Ruttes premierschap werden vooral getekend door de oorlog in Oekraïne. Nederland liep voorop in de strijd voor steun aan het Oekraïense leger en regering. (ANP)