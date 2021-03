Nederlandse premier Mark Rutte mag nieuwe regering vormen na vierde verkiezingsoverwinning op rij: “Supertrots, nu weer aan het werk”

De rechts-liberale regeringspartij VVD van Nederlands premier Mark Rutte blijft de grootste met 36 van de 150 zetels in de Tweede Kamer, een winst van drie zetels. Dat blijkt uit de tweede exit poll na de parlementsverkiezingen. Ook is er forse winst voor de links-liberale regeringspartij D66, die van 19 naar 27 zetels zou stijgen en zo de tweede partij zou worden. Rutte reageert bijzonder tevreden en wil Nederland verder leiden als premier. Hij kijkt voor een nieuwe coalitie in de eerste plaats naar D66.

In de eerste exit poll kwam de VVD van Rutte nog uit op 35 zetels, met de nieuwe berekening doen de liberalen er daar dus nog een zetel bij. Rutte is “supertrots” op de winst die zijn partij volgens de exitpolls boekt, zei hij vanavond in een eerste reactie. Hij feliciteerde ook lijsttrekker Sigrid Kaag met “de enorme overwinning van D66 en alle nieuwkomers”.

Hoewel hij blij is met het behaalde resultaat, ligt er vooral een enorme taak op het huidige én het nieuwe kabinet te wachten, zei Rutte.”Nu weer aan het werk. De agenda die voor ons ligt, is enorm. We zullen de komende weken en maanden Nederland verder moeten leiden door coronacrisis. Dit was een mooie avond, maar er staat ons heel, heel, heel veel te doen.” Het ligt volgens Rutte zeer voor de hand dat VVD en D66 gaan praten over regeringsvorming. Hij herhaalde wel zijn wens voor een korte formatie.

Daarnaast sprak Rutte zijn ambitie uit om bestaande achterstanden in de zorg weg te werken en problemen op te lossen voor de middenklasse. “Nederland moet terug naar waar we horen te zijn: een van de best presterende landen ter wereld.”

Volledig scherm Rutte en enkele van zijn partijgenoten reageerden euforisch op de eerste exit poll. © EPA

D66: “Progressiever, eerlijker en groener beleid”

De uitslag van Ruttes coalitiepartner D66 zou de hoogste ooit zijn voor de links-liberale partij. D66 “ging door het dak”, zei Kamerlid en campagneleider Sjoerd Sjoerdsma. Hij spreekt van een historische uitslag en “zilver met een gouden glans”. De gelukkige campagneleider sprak van een campagne van optimisme en verbinding. Volgens hem heeft lijsttrekker Sigrid Kaag heel Nederland in de ban gebracht van “haar menselijkheid en idealen”.

De verkiezingswinst van D66 legt “een grote verantwoordelijkheid” op de partij, zei Kaag zelf in een reactie. “Ik zie het vertrouwen dat wij als D66 hebben gekregen als een bevestiging dat wij als enige progressieve partij invloed hebben gehad de afgelopen jaren. Met dat vertrouwen gaan we serieus om.” Tegelijkertijd ziet Kaag de noodzaak tot samenwerking, ook met de VVD. Het beleid moet “progressiever, eerlijker en groener” dan de afgelopen vier jaar, zegt zij. Maar: “We zullen rekening moeten houden met onze partners”.

Volledig scherm Lijsttrekker Sigrid Kaag van D66. © Photo News

Coalitie behoudt meerderheid

De derde regeringspartij, het christendemocratische CDA, verliest wel fors met vijf zetels om op veertien uit te komen. Lijsttrekker Wopke Hoekstra vindt het na een “teleurstellende uitslag” voor zijn partij aan de winnaars van de verkiezingen om naar een nieuw kabinet te kijken. Het is “aan VVD en D66 om daar verantwoordelijkheid te nemen”. Of het CDA ook aanschuift bij de formatiebesprekingen, wil Hoekstra nog niet zeggen.

De laatste coalitiepartner ChristenUnie levert een plek in en komt op vier zetels. Daarmee zou de huidige regeringscoalitie op een meerderheid van 81 zetels op de 150 komen, opnieuw een meerderheid. Maar ook zonder de ChristenUnie zou er dit keer nog een meerderheid zijn van 77 zetels. In elk geval lijkt het er dus op dat de VVD en D66 de twee assen van de nieuwe regering zullen vormen, met nog minstens een derde partner.

Uit een online onderzoek blijkt overigens dat de meeste kiezers opnieuw Rutte als premier willen, meldt de NOS. Voor 33 procent van het electoraat moet Rutte premier blijven. Op de tweede plaats met 16 procent komt Sigrid Kaag van D66 en op de derde met 9 procent Geert Wilders van de PVV.

De drie linkse oppositiepartijen krijgen harde klappen. Zowel GroenLinks als de SP hadden veertien zetels, beide partijen leveren er daar zes van in. Maar de PvdA heeft daar onder leiding van Lilianne Ploumen niet van kunnen profiteren. Zij blijft steken op negen zetels, net zoveel als bij de historisch slechte verkiezingsuitslag in 2017. De Partij voor de Dieren zou zijn vijf zetels behouden.

Verlies voor Wilders

Het rechts-populistische Forum voor Democratie van Thierry Baudet zou wel flink winnen en van twee naar acht zetels stijgen. Ook de afsplitsing van het FvD, het conservatieve Ja21, zou ineens drie zetels halen. De extreemrechtse PVV van Geert Wilders, tot nu toe de grootste oppositiepartij, zou drie zetels verliezen en op zeventien stranden.

De pro-Europese partij Volt zou van niets ineens drie zetels halen. Ook de partijen Bij1 en de BoerBurgerBeweging zouden hun intrede maken in de Tweede Kamer met elk een zetel.

Volledig scherm PVV-leider Geert Wilders. © Photo News

Versplintering

In totaal zouden er 17 partijen in de Tweede Kamer zitten, vier meer dan nu, en dus een enorme versplintering. Voor de exitpoll geldt een foutenmarge van twee zetels. Het aantal zetels van een partij kan dus twee hoger of lager worden.

Hoewel de stembureaus om 21 uur zijn gesloten, stonden er nog lange rijen kiezers te wachten, meldde de NOS. Volgens de Kiesraad mag iedereen die voor sluitingstijd ‘in of bij de ingang’ van het stembureau stond, nog stemmen. De opkomst komt volgens een aangepaste exitpoll van Ipsos in opdracht van de NOS uit op 82,6 procent. Daarmee zou het de hoogste opkomst zijn sinds 1986 toen bijna 86 procent van de stemgerechtigden kwam opdagen. Bij de laatste verkiezingen voor de Tweede Kamer in 2017 was de opkomst 81,9 procent.

Corona

De verkiezingen voor de Tweede Kamer verliepen wegens corona anders dan normaal. Zo konden kiezers die extra risico op besmetting lopen ook al gisteren en maandag hun stem uitbrengen. Zeventigplussers konden bovendien per brief stemmen. Daarnaast zijn ook de regels voor het stemmen per volmacht versoepeld.

De campagne in Nederland stond voor een groot deel in het teken van corona, een onderwerp dat Rutte toeliet om zich te profileren als de ervaren leider die het land door de crisis zal loodsen. De ontslagnemende minister-president leek zo op weg naar een vierde ambtstermijn.

Volledig scherm De stembrieven vielen dit jaar wel erg groot uit in Nederland door het hoge aantal lijsten. Meer dan dertig partijen probeerden een zetel te veroveren. © Photo News

Overschaduwd

Nochtans reed de regering Rutte-III allesbehalve een vlekkeloos parcours. De eerste maanden van de regeerperiode werden overschaduwd door discussies over de dividendbelasting en het ontslag van minister van Buitenlandse Zaken Halbe Zijlstra.

Ook de “toeslagenaffaire” overschaduwde een groot deel van de regeerperiode. Het dossier leidde in januari trouwens tot de val van de regering, die sindsdien ontslagnemend is. In de toeslagenaffaire werden duizenden ouders onterecht beschuldigd van fraude met de toeslag voor kinderopvang. Door de harde fraudeaanpak bij de belastingdienst, die tienduizenden euro’s terugvorderde, kwamen duizenden mensen in financiële problemen terecht.

Volledig scherm © Photo News

Het opvallende vermogen van Rutte om al lachend alle crisissen door te komen, heeft hem intussen de bijnaam “Teflon Mark” opgeleverd. De VVD maakt daarvan volop gebruik door tijdens de campagne volop te focussen op het leiderschap van Rutte, eerder dan in te zetten op inhoudelijke thema’s.

Als Rutte inderdaad aan een nieuwe ambtstermijn kan beginnen, dan is de kans vrij groot dat hij de langst regerende minister-president in de naoorlogse geschiedenis van Nederland zal worden. Momenteel moet hij enkel nog de christendemocraat Ruud Lubbers laten voorgaan, die regeringsleider was van 1982 tot 1994. Na de verkiezingsdag, 17 maart, heeft Rutte nog exact 502 dagen nodig om hem voorbij te steken.

Volledig scherm © Photo News