Nederlandse politie ziet nieuw fenomeen: hardrijders die avondklok gebruiken als excuus om te racen

“Wat we vooral zien is dat hardrijders - als ze worden staande gehouden - op zoek gaan naar een verklaring”, zegt een medewerker van de verkeerspolitie. “Waar deze mensen eerder géén excuus hadden, wordt nu de avondklok vaak als reden opgegeven, omdat hen dat als eerste te binnen schiet. Mijn eigen waarneming is echter niet dat het aantal hardrijders ook is toegenomen.”



In een enkel geval is de verklaring geloofwaardig, laat de medewerker weten. “Bijvoorbeeld als iemand met spoed naar het ziekenhuis moet. Maar als we iemand staande houden die in een kwartier thuis kan zijn als hij zich aan de toegestane snelheid houdt en het is acht uur, dan is het ongeloofwaardig. Het excuus wordt door iedereen gebruikt, van vrouwelijke student tot zakenman en schoffie uit de wijk.”