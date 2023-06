Nederlandse politie vindt lichaam van vermiste jongen (6) in meer van recreatiedomein

Een van de meest imposante monumenten in Frankrijk bestaat precies 1000 jaar

Precies 1.000 jaar geleden werd in Frankrijk de eerste steen gelegd van de abdijkerk van Mont-Saint-Michel in Normandië. Het is nog altijd een van de meest indrukwekkende monumenten in Frankrijk en een populair bedevaartsoord met zo’n drie miljoen bezoekers per jaar.