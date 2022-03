Nederlandse politie vindt explosieven in auto in Alkmaar

Aantal coronapa­tiën­ten in Nederland­se ziekenhui­zen stijgt tot boven de 2.000, maar aantal besmettin­gen blijft dalen

Het aantal patiënten met corona in de Nederlandse ziekenhuizen is vandaag gestegen tot boven de 2.000, het hoogste aantal in bijna drie maanden. In totaal liggen daar nu 2.017 Covid-19-patiënten. Dat zijn er 157 meer dan zondag, zo valt op te maken uit de recentste cijfers van het Nederlandse Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS). De daling van het aantal positieve coronatests zet zich intussen wel door in Nederland, met vandaag 31.883 nieuwe coronabesmettingen. Dat is het laagste aantal op een maandag sinds eind februari, toen de meest recente besmettingspiek bij onze noorderburen begon.

17:03