“Nederlandse politie vindt 3.000 kilo cocaïne en 11 miljoen euro in boerderij nabij Amsterdam”

De drugs en het geld zijn vermoedelijk van een Zuid-Amerikaanse organisatie. De partij werd donderdag al ontdekt, maar is om onderzoeks- en veiligheidsredenen door de Amsterdamse politie stilgehouden. “Dit is zonder twijfel een van de grootste drugsvangsten van de Amsterdamse politie”, zegt de onderzoeksleider van de operatie, die volgens de krant anoniem wil blijven.

De politie Amsterdam wil nog geen details geven over de manier waarop het drugspakhuis in De Kwakel in beeld kwam. Op het adres stond niemand ingeschreven. Wel trof de politie er een 54-jarige man aan die is aangehouden. In Aalsmeer werd in een auto een tweede verdachte van 29 jaar uit Hilversum aangehouden.