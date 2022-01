Nederlandse politie stuurt ‘sms-bom’ naar 3.500 drugsgebruikers

Politie en justitie hebben afgelopen maanden een groot dealernetwerk rond Nijmegen opgerold. Er werden tien verdachten aangehouden en grote hoeveelheden drugs in beslag genomen. De drugsbende handelde professioneel. Zo’n beetje elke soort drug kon op elk moment van de dag razendsnel geleverd worden. “Deze organisatie was bedrijfsmatig opgezet. Er werd een soort winkel gerund, met kortingsacties voor vaste klanten”, zegt Lonneke Hordijk, teamchef bij de politie in Nijmegen. Er waren minstens 3.500 klanten. De opgepakte drugsdealers, van wie er vijf nog vastzitten, komen binnenkort voor de rechter.

Gebruikers worden niet vervolgd

Daarom is besloten tot een gezamenlijke actie van politie, gemeente en hulpverlening om verslaafde klanten een uitweg te bieden. Maandag kregen zij dankzij de sms-bom hulp aangeboden. Via het sms-bericht wordt doorverwezen naar de website stoppenmetdrugs024.nl .

Op die site staan verhalen van mensen die met succes zijn afgekickt en een overzicht van instanties en anonieme zelfhulpgroepen waar drugsgebruikers naartoe kunnen. “We gaan die mensen niet arresteren of vervolgen. We weten ook de namen niet achter deze nummers”, zegt politiechef Hordijk. “We willen ze hoop bieden”, zegt Bruls. “Er is een ander leven mogelijk. De boeven pakken we aan, maar we willen klanten, hun slachtoffers, uit de scene trekken.”