Nederlandse politie schiet Brusselaar (36) neer tijdens wilde achtervolging

Later op de dag kwamen agenten de verdachte weer tegen en gaven ze hem opnieuw een stopteken. De automobilist negeerde dit en reed volgens een politiewoordvoerder "bizar hard" weg, de snelweg A58 op. Op de autostrade crashte de man ter hoogte van Roosendaal. Hij probeerde nog weg te lopen, maar de politie schoot hem in het onderlichaam en pakte hem op. De man is naar een ziekenhuis gebracht, maar is wel aanspreekbaar.

De auto bleek gestolen en had de kentekenplaten van een ander voertuig. In de auto werden verschillende zakken met verdovende middelen gevonden, die in beslag zijn genomen. De Rijksrecherche is ingeschakeld om het handelen van de politie te onderzoeken. Dat is gebruikelijk als er door agenten geschoten is. Daarnaast onderzoeken agenten de auto van de verdachte. Het is onduidelijk of de man onder invloed van drugs achter het stuur zat.