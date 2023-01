Nederlandse politie rijdt busje klem en lost waarschuwingsschoten op snelweg na ontvoering 15-jarige jongen: “Ongedeerd aangetroffen in bestelbus”

Rond 08.40 uur kreeg de politie een melding dat een jongen door meerdere personen in een witte bestelbus was geduwd in de Tweede Jan Steenstraat, in de Amsterdamse wijk De Pijp.

Getraceerd

Het busje werd vervolgens met behulp van agenten van de Landelijke Eenheid getraceerd op de snelweg A27, ter hoogte van Groenekan bij Utrecht. "De politie is daarbij een ‘uitpraatprocedure’ gestart waarbij waarschuwingsschoten zijn gelost. Bij zo’n procedure krijgen de betrokkenen stapsgewijze gesproken opdrachten om uit de auto te komen, zodat de arrestatie zonder risico’s kan verlopen. “De jongen is hierbij lichamelijk ongedeerd aangetroffen en bevrijd", zo laat de politie weten.

De snelweg in de richting van Utrecht was door de politieactie enige tijd volledig afgesloten. De drie aangehouden verdachten zijn een 36-jarige man uit Weesp, een 35-jarige man uit Amsterdam en een 29-jarige man uit Almere. Ze zijn overgebracht naar het politiebureau en zitten in beperkingen vast, wat betekent dat ze alleen contact mogen hebben met hun advocaat.

De politie geeft mee dat de opvallende politieactie op de snelweg te maken had met de ontvoering van een jongen van 15 jaar oud in Amsterdam en dat die dus in goede fysieke gezondheid werd aangetroffen in het klemgereden busje. Het korps doet verder onderzoek naar de zaak en vraagt getuigen contact op te nemen. Waarom de jongen ontvoerd werd en wat de link is met de drie gearresteerde mannen, is vooralsnog niet duidelijk/bekendgemaakt.

“Een hoop geschreeuw”

Een bewoner van de Tweede Jan Steenstraat in Amsterdam getuigt anoniem aan het AD dat hij rond half 8.30 uur geschreeuw op straat hoorde. “Vanuit mijn raam zag ik een wit busje op de stoep geparkeerd staan. En met een hoop geschreeuw en heisa rende er een man naar de zijkant van die bus. Hij sprong erin en het busje begon te rijden terwijl de achterdeur nog openstond. Tijdens het rijden werd die nog dichtgetrokken. Ze reden in de richting van de Amstel.”

Een hem onbekende vrouw bleef als enige op het voetpad staan, zag hij. “Zij bleef een beetje beteuterd achter.” Buurtbewoners belden de politie, een van hen wist de nummerplaat van de bestelbus nog en binnen een half uur stonden er meerdere politieauto’s en zeker tien agenten in de straat. Een deel van de weg was enige tijd afgesloten. Net als de snelweg richting Utrecht dus.

“Behoorlijk wagenziek”

Vrachtwagenchauffeur Marko Spannenberg (51) uit Wezep raakte vanochtend onbedoeld betrokken bij het hele gebeuren.

De Nederlander reed achter het witte busje dat uiteindelijk, samen met zijn vrachtwagen, is klemgereden. Op foto’s van de politieactie is te zien hoe de twee voertuigen omringd worden door politiewagens. “Ik was onderweg naar België om papier te lossen tot ik ineens op de A27 een wit busje voorbij zag komen”, zegt Spannenberg. “Het viel me op dat hij zo heen en weer wiebelde. Ik dacht nog: als je daar in zit, ben je behoorlijk wagenziek. Voordat ik het wist, reed er politie voor, achter en naast mijn vrachtwagen.”

De politie gaf de melding “afstand houden” en trapte volgens Spannenberg flink op de rem. De chauffeur bleef kalm in zijn vrachtwagen zitten, totdat er waarschuwingsschoten gelost werden. “Toen dacht ik wel: dit is een serieuze zaak. Ik doe dit werk al sinds mijn 20ste, maar zoiets heb ik nog nooit meegemaakt. Dit sloeg alles! Je ziet ineens agenten met getrokken wapens voorbijkomen.”

