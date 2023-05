Nederlandse politie pakt honderden activisten op bij blokkade van snelweg door Extinction Rebellion

Man overlijdt na au­to-ongeluk op snelweg: lichaam week lang verborgen onder wrakstuk­ken

Sedji Sejdiu (40) zat vorig jaar in april achter het stuur van een gehuurde auto toen hij de snelweg verliet en de middenberm raakte. De kracht van de botsing was zo groot dat de auto van de grond werd getild waardoor hij uit het voertuig werd geslingerd. Sejdiu moest mogelijk uitwijken voor een hert of het kan zijn dat hij in slaap was gevallen.