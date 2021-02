Nederlandse politie ontdekt verstekeling in landingsgestel van vliegtuig uit Londen: “Heel opmerkelijk dat hij vlucht overleefd heeft”

De Nederlandse politiedienst Koninklijke Marechaussee heeft donderdag een verstekeling aangetroffen bij het landingsgestel van een binnenkomende vlucht op Maastricht Aachen Airport. De man is met onderkoelingsverschijnselen naar het ziekenhuis gebracht. Volgens een woordvoerder van de Koninklijke Marechaussee is het heel opmerkelijk dat de man de vlucht overleefd heeft.

Het vrachtvliegtuig kwam in eerste instantie uit Nairobi, deed vervolgens Istanbul aan, vloog door naar Londen om daarna door de vliegen naar Maastricht. Het vliegtuig stond op het punt om weer te vertrekken, toen de man in de wielkast werd aangetroffen.

Onderkoelingsverschijnselen

De man kwam er zelf uit, laat woordvoerster Hella Hendriks van de Nederlandse luchthaven weten. “Hij is niet bij ons ingestapt, anders had hij geen onderkoelingsverschijnselen gehad. Daar komt bij dat de securitymaatregelen bij ons dusdanig scherp zijn, dat je niet zomaar het terrein op kunt.”

Hendriks spreekt van een ‘vreemd en gek’ verhaal. “Je hoort weleens dat mensen zich verstoppen in de wielkast van een vliegtuig, maar eigenlijk niet op Europese luchthavens vanwege de scherpe veiligheidsmaatregelen. Het zou eerder gebeuren op een vliegveld als in Nairobi waar dat minder strikt is en waar het vliegtuig ook vandaan kwam. Maar een vlucht vanuit Nairobi zou deze man niet overleefd hebben. Een vlucht van Londen naar Maastricht is korter en het toestel vliegt minder hoog.”

Levensgevaar

De nationaliteit van de illegale passagier is niet bekend. Of hij in levensgevaar verkeert, kan een woordvoerder van de Marechaussee niet zeggen. “Maar het is niet de beste actie, het is echt koud in de lucht. Zeker als je er lang zit.”

Een vlucht van Londen naar Maastricht duurt ongeveer een half uur en bereikt een buitentemperatuur van -30 graden. “Een vliegtuig uit Londen vliegt wat lager dan langere vluchten", weet ook Nederlands luchtvaartspecialist en oud-piloot Benno Baksteen. Dat kan weleens een kwestie van leven of dood betekend hebben. “Op lange vluchten wordt het -50 graden en zit er te weinig zuurstof in de lucht om te kunnen overleven. Bij een temperatuur van -30 graden zit er meer zuurstof in de lucht en is het langer vol te houden.”

De Marechaussee doet verder onderzoek.

