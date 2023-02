Nederlandse politie onderzoekt vlaag aan racistische laserprojecties op gebouwen: “Dit is wansmakelijk”

Zij trekken ten strijde tegen online verwijten: “Sommige politici flirten met de grens van het toelaatba­re, met alle gevolgen van dien”

“Als er nog eens moet verkracht worden hoop ik dat ze u uitkiezen” en “kruip terug in uw zandbak stuk onverkozen moslimtuig”: dit soort berichten ontvangen Heidi De Pauw (50), CEO van Child Focus, en Amir Bachrouri (20), voorzitter van de Vlaamse Jeugdraad, bijna dagelijks. Maar nu is het genoeg geweest, vinden ze. De Pauw en Bachrouri vertellen wat de verwijten met hen doen, wie er achter zit - “neen, het is niet alleen een extreemrechts probleem” - en wat de oplossingen zijn.