Nederlandse politie deelt spectaculaire beelden van invallen nadat chatdienst van criminelen werd gekraakt

Limburgse Meral heeft familie in door aardbeving verwoeste Gaziantep: “Ze dachten écht: het is gedaan met ons gezin”

De broer van Meral Özcan (42), gemeenteraadslid voor Groen in Beringen, woont met z’n vrouw en twee kinderen in Gaziantep. Ze werden uit hun slaap gerukt door de zware aardbeving van afgelopen nacht in het zuidoosten van Turkije en Syrië. Meral vertelt: “Hun lichaam was niet in staat om te bewegen of reageren. Ze dachten écht: het is gedaan met ons gezin. Zo erg was het.”

6 februari