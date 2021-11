Nederlandse politie bekogeld met stenen en vuurwerk tijdens persconferentie van premier Rutte

AstroWorld Festival­dra­ma AstroWorld eist negende slachtof­fer

Een 22-jarige studente die zwaargewond raakte op het festival AstroWorld in Houston, in de Amerikaanse staat Texas, is overleden. Daarmee is de jonge vrouw het negende dodelijke slachtoffer. Vorige zaterdag brak er paniek uit tijdens een optreden van de Amerikaanse rapper Travis Scott, toen de menigte van zo’n 50.000 mensen plots massaal richting het podium bewoog. Daardoor werden verschillende personen vertrappeld.

11 november