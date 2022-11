Nederlandse politie beëindigt illegale rave met 3.000 bezoekers: ook veel Belgen aanwezig

Update Video’s tonen zwaarste Chinese protest­golf in jaren: “Wij willen vrijheid!”

In meerdere Chinese steden zijn mensen zondag de straat op gegaan in een protestgolf die ongekend is voor het China van de laatste jaren. Onder meer in Shanghai, Beijing en Wuhan protesteren mensen tegen het coronabeleid en roepen ze zelfs op tot het vertrek van president Xi Jinping.

