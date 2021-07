Nederlandse politici geschokt door neerschieten Peter R. de Vries: “Walgelijke en laffe daad”

Misdaad­jour­na­list Peter R. de Vries neergescho­ten in centrum Amsterdam en zwaarge­wond afgevoerd, mogelijke verdachte opgepakt

22:16 Misdaadjournalist Peter R. de Vries (64) is vanavond rond 19.30 uur neergeschoten in de Lange Leidsedwarsstraat in Amsterdam. De Vries zou aan het hoofd geraakt zijn en is zwaargewond afgevoerd naar het ziekenhuis. Volgens het Algemeen Dagblad bevestigen meerdere bronnen dat de politie een mogelijke verdachte heeft opgepakt op de A2 bij Breukelen, in de buurt van Utrecht. Of het om de dader gaat, is niet zeker. Een politiewoordvoerder verklaart bij NOS dat de politie met man en macht op zoek is naar de persoon die Peter R. de Vries heeft neergeschoten. Om 23 uur geeft de politie een persconferentie.