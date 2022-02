Nederlandse politica geschorst na meldingen van grensoverschrijdend gedrag, partijleider reageert: “We zijn in shock”

Over de aard van de meldingen of van wie ze komen, wil de partij voorlopig nog niets kwijt. Ook Gündoğan zelf is daarvan niet op de hoogte. Het zou gaan om grensoverschrijdend gedrag binnen de werksfeer, zo geeft Volt aan. Partijleider Laurens Dassen lichtte de politica zondagavond in over de schorsing. Volt heeft nu een extern integriteitsbureau aangesteld om de zaak te onderzoeken.

“Nachtmerrie”

Gündoğan zelf liet dinsdagochtend weten dat ze niet van plan is om op te stappen. In haar verklaring schreef ze dat ze de situatie “als een nachtmerrie” ervaart en dat ze ervan overtuigd is dat er buitenproportioneel is gehandeld. “Desalniettemin ben en blijf ik strijdbaar. Ik zal los van eender welk verloop mijn zetel behouden”, klonk het. Het is echter nog niet duidelijk of ze zal mogen blijven zetelen voor Volt.