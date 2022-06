Nederlandse pastoor op non-actief gezet na tonen ongepast filmpje aan moeder van communicant

Volgens dagblad ‘De Limburger’ heeft de pastoor van de samenwerkende parochies Berg en Terblijt, Houthem en Broekhem een seksfilmpje aan de vrouw laten zien toen zij iets bij hem kwam terugbrengen. Een woordvoerder van het bisdom weet niet wat hij haar bij die gelegenheid getoond heeft. "In ieder geval iets wat niet netjes is", zei hij. "De pastoor heeft toegegeven dat het om een ongepast filmpje ging. We zoeken nog uit wat hij daar precies mee bedoelde en waarom hij dit soort filmpjes liet zien."