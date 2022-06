Nederlandse overheid lanceert oproep: “Laat auto vier weken staan”

Voetgan­gers­brug in Mexico stort in op moment dat burgemees­ter ze inhuldigt, tiental mensen raken gewond

In de Mexicaanse stad Cuernavaca, in het centrum van het land, is de inhuldiging van een voetgangersbrug op een fiasco uitgedraaid. Toen de burgemeester van de stad, José Luis Urióstegui, samen met enkele andere officials over de brug wandelde, stortte die plots in. De aanwezigen vielen drie meter naar beneden. Enkelen onder hen liepen breuken en andere verwondingen op.

8 juni