Nederlandse oud-voetbalcoach Vera Pauw: “Ik ben als jonge speelster verkracht door voetbalprominenten”

West-Vlaam­se gynaeco­loog die eigen sperma gebruikte voor kunstmati­ge bevruch­ting is eerste gekende geval in België, maar niet in het buitenland

De West-Vlaamse gynaecoloog Geert V. (70) heeft jarenlang zijn eigen sperma gebruikt voor kunstmatige inseminaties in het Torhoutse Sint-Rembertziekenhuis. Vier donorkinderen worden intussen gelinkt aan de arts. Dat dit in de openbaarheid komt, is een primeur in ons land, maar zeker niet in het buitenland. In Nederland kwamen al vijf gelijkaardige gevallen aan het licht. Het bekendste is dat van Jan Karbaat, die ongeveer negentig donorkinderen met zijn eigen zaad verwekte. Ongeveer evenveel als de Amerikaanse vruchtbaarheidsspecialist Donald Cline.

17:53